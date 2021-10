München: IS-Rückkehrerin zu zehn Jahren Haft verurteilt

Die IS-Rückkehrerin ist vom Oberlandesgericht München zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Sie war demnach Mitglied in einer terroristischen Vereinigung, habe Beihilfe zum versuchten Mord und zum versuchten Kriegsverbrechen geleistet. Außerdem wurde sie wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit verurteilt. Ihr wird vorgeworfen, tatenlos zugesehen zu haben, wie ihr damaliger Eheman ein jesidisches Mädchen im Hof ankettete und dort verdursten ließ.

Ursprungsmeldung:

Eine Rückkehrerin von der Terrororganisation IS steht gerade in München vor Gericht. Sie soll für die Terrormiliz in den Irak gegangen sein und dort tatenlos zugesehen haben, wie ein kleines Mädchen angekettet in einem Hof verdursten musste. Jennifer W. ist deshalb wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Heute soll das Urteil fallen.