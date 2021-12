Gleich zwei Mal, 2018 und 2020 soll eine 57-jährige Frau in München Getränkeflaschen vergiftet haben. 2018 waren dabei im Gasteig zwei Kinder bewusstlos geworden. Im vergangenen Jahr hat es Limonadenflaschen in mehreren Supermärkten getroffen. Damals mussten zwei Frauen ins Krankenhaus. Heute Vormittag soll vor dem Münchner Landgericht das Urteil gegen die 57-Jährige fallen. Ihr wird vorgeworfen, sogenanntes Liquid Ecstasy in die Getränke gemischt zu haben, in einer potenziell tödlichen Dosis.