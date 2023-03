München verhängt Sekundenkleber-Transportverbot

Ein kurioser Vorfall aus Oberbayern sorgt gerade für Aufsehen im Internet: Ein Mann wird in München von der Polizei kontrolliert. Daraufhin muss er eintausend Euro Zwangsgeld bezahlen. Grund: Er hatte Sekundenkleber in seiner Tasche dabei. Tatsächlich hat das Münchner Kreisverwaltungsreferat insgesamt sieben Aktivisten aus dem Umfeld der Gruppe „Letzte Generation“ mit einem Sekundenkleber-Transportverbot belegt, inklusive tausend Euro Zwangsgeld. Der betroffene Mann will jetzt auf dem Marienplatz dagegen protestieren. Dabei will er auch Sekundenkleber dabei haben.