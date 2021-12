München greift weiter durch und verschärft seine Corona-Regeln. Ab morgen gilt die 2G-Regel auch in Außenbereichen von Restaurants und den sogenannten „Schanigärten“. Auch Stehplätze werden verboten. Oberbürgermeister Reiter begründet das mit der Situation am Wochenende. Da waren in Außenbereichen Gäste teilweise ohne Maske dicht an dicht gestanden. Bisher war das erlaubt, ab morgen nicht mehr.