München verschärft Corona-Regeln

Die 7-Tage-Inzidenzen in ganz Deutschland und auch hier Oberbayern steigen weiter an. Weil die Inzidenz drei Tage über 50 lag, muss die Stadt München nun die Regeln verschärfen: Ab heute gelten wieder Kontaktbeschränkungen auf maximal drei Haushalte mit insgesamt 10 Personen. Kinder unter 14 sowie Geimpfte und Genesene sind dabei aber ausgenommen. Bei privaten Veranstaltungen werden die Personenzahlen gesenkt: Im Freien dürfen 50 Personen kommen, drinnen 25. Die Inzidenz in München liegt heute Morgen bei 65,7. Alle Zahlen immer aktuell findet ihr in unserem Corona-Liveticker.