Die Schulbauoffensive der Stadt München gerät ins Stocken. Wegen Corona ist der Haushalt so angeschlagen, dass in den nächsten Jahren eine Milliarde Euro bei dem Programm eingespart werden sollen. So sollen viele Projekte nach hinten geschoben werden. Die neue Realschule an der Forstenrieder Allee soll zum Beispiel erst 2029 in Betrieb gehen, wie die Münchner SZ berichtet.