Rasen geht in München besonders einfach. In der Landeshauptstadt wird nämlich offenbar deutlich weniger geblitzt als in anderen Großstädten. Das zeigt eine Analyse von Verbraucherschutzanwälten. Während es in Hamburg zum Beispiel 56 feste Blitzanlagen gibt, sind es in München nur zehn. Die Stadt argumentiert dagegen, dafür gebe es mehr mobile Blitzer.