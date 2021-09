Ein vierjähriger Junge ist in München von einem Hund gebissen worden. Er ist am Freitagabend zusammen mit seiner Mutter mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und gestürzt, hat sich dabei aber nicht verletzt. Ein zufällig vorbeikommender Hund hat aber plötzlich den am Boden liegenden Jungen angegriffen und am Ohr verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Hund sichergestellt und ins Tierheim gebracht, die Besitzerin wurde angezeigt.