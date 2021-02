München: Volkshochschule mit erster App Deutschlands

Digitalisierung ist in Deutschland ja so eine Sache – auch noch im Jahr 2021. Doch die Volkshochschule in München geht da mit gutem Vorbild voran. Sie hat jetzt als erste VHS in Deutschland eine eigene App entwickelt. Dort sind alle 9000 Kurse aufgelistet die von der VHS angeboten werden. Die kann man in der App auch direkt buchen und sich mit den Dozenten vernetzen. Aber – die App gibt es nicht im Apple oder Google Play Store, sondern nur auf der Homepage der VHS. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, heißt es. Einen Link gibt’s hier.