Weil das Wetter so langsam wieder sommerlicher wird, rechnet die Wasserwacht mit mehr Besuchern an der Isar. Durch den vielen Regen in den letzten Tagen, hat die Isar leichtes Hochwasser, ist trüb und voller Treibholz. Badegäste sollen deshalb in den nächsten Tagen besonders vorsichtig sein.