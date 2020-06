Die Wasserwacht München warnt derzeit vor Schlauchboot-Touren auf oder Baden in der Isar. Denn nach dem Dauerregen der vergangenen Woche trage die Isar Hochwasser. Vor allem an überspülten Inseln oder an Wehren verursache das Hochwasser gefährliche Strömungen. Wer trotzdem Schlauchboot fahre riskiere nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der Retter, so die Wasserwacht.