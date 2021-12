München: Weihnachtsmänner radeln für einen guten Zweck

In München kommt ja zu Weihnachten traditionell das Christkind, trotzdem sind am Samstagnachmittag am Max-Joseph-Platz direkt vor der Residenz einige Weihnachtsmänner unterwegs – und das auf dem Radl. Denn der Rotary-Club München-Residenz veranstaltet das erste Münchner Adventsradeln. Jeder kann mitmachen und einige Runden im Weihnachtsmannkostüm um den Platz radeln, denn es ist für einen guten Zweck: Damit sollen nämlich Spenden für bedürftige Menschen gesammelt werden. Weihnachtsmannkostüme sind in verschiedenen Größen vorhanden, eine Anmeldung ist notwendig an: radelnmitherz@gmx.de.