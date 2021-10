Der Circus Krone in München trauert um eine seiner größten Attraktionen: Der weiße Löwe „King Tonga“ ist im Alter von 19 Jahren gestorben. Er ist aus der Zucht eines arabischen Prinzen Anfang der 2000er nach München gekommen. „King Tonga“ hat mehr als 25 Nachkommen, darunter auch den weltweit ersten weißen Löwen, der in einem Zirkus geboren wurde. „Baluga“ ist heute der Star in der Circus Krone Manege.