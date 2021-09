München: Weiter Kritik an Polizeieinsatz auf IAA

Die Kritik an dem Einsatz der Münchner Polizei auf der IAA reißt nicht ab. Nun haben vier Journalisten die Polizei verklagt. Sie waren auf dem Messegelände von Beamten kontrolliert und in Gewahrsam genommen worden, obwohl sie sich mit Presseausweis und Akkreditierung identifizieren konnten. Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union spricht von einem „gravierenden Eingriff in die Pressefreiheit“. Die Polizei hat angekündigt, den Vorwürfen nachzugehen. Außerdem war im Rahmen der IAA ein Video aufgetaucht, in dem Polizisten Pressefotografen beleidigen. Zuvor hatten bereits IAA-Gegner über Repressionen vonseiten der Polizei geklagt.