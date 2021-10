München: Westbad schließt wegen Legionellen

Das Münchner Westbad muss am Mittwoch (20.10.) für einen Tag komplett schließen. Denn bei einer Routine-Kontrolle wurde ein erhöhter Wert an Legionellen festgestellt. Die Bakterien können unter anderem schwere Lungenentzündungen oder Fieber verursachen. Die Stadtwerke werden am Mittwoch daher alle Duschköpfe im Westbad mit Legionellenfiltern ausstatten und die Anlagen umfassend desinfizieren. Am Donnerstag wird das Hallenbad wieder öffnen. Sollten die Legionellenwerte bei Nachuntersuchungen aber weiterhin zu hoch sein, wird es wohl zu weiteren Einschränkungen kommen.