München: Wieder Zulauf bei den Sportvereinen

Als die Coronapandemie losging, hat ein kleiner Mitglieder- Exodus bei den Sportvereinen begonnen. Hier in München konnte der Trend wieder umgekehrt werden. Die Vereine haben dieses Jahr zahlreiche alte Mitglieder wieder begrüßen dürfen und vor allem auch viele neue. Der Hockeyverein Wacker hat zum Beispiel nun so viele Mitglieder wie noch nie. Und das liegt auch an der bayerischen Staatsregierung. Die schenkt nämlich jedem Grundschulkind, das in einen Verein eintritt, aktuell noch einen 30 Euro Gutschein für den Mitgliedsbeitrag