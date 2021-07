Die Linienbusse sollen in München schneller unterwegs sein und so weniger Verspätungen haben. Der Stadtrat hat dafür nun acht konkrete Verbesserungen beschlossen, zum Beispiel eine eigene Busspur an der Einsteinstraße auf Kosten von Parkplätzen oder auch verbesserte Ampelschaltungen für Busse an verschiedenen Kreuzungen.