München: Zeugenaufruf: 16-Jährige in Hinterhof gezogen und missbraucht

Die Münchner Polizei sucht nach einem Sexualstraftäter. Er soll am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof ein 16-jähriges Mädchen zunächst angesprochen haben und ihr dann gefolgt sein. Schließlich hat er sie gewaltsam in einen Hinterhof gezogen und laut Polizei sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Die 16-Jährige konnte aber ein Angehörige verständigen, woraufhin der Täter die Flucht ergriffen hat. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb aber erfolglos.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 25-28 Jahre, ca. 175cm groß, vermutlich afrikanischer Herkunft, sprach gebrochen Deutsch und Englisch. Er trug dunkle Kleidung (Weste, Shirt, Jogginghose, Cap, sowie eine hellblaue medizinische Maske).

Wer gegen 15:40 Uhr am Mittwoch im Bereich Hauptbahnhof (Bayerstraße bis Landwehrstraße) etwas gesehen hat, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte, soll sich an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 15 (Tel. 089 / 2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle wenden.