München: „Zirkuslust“ im Westpark

Wer Lust hat mal so richtig Zirkus zu spielen, ist beim Festival „Zirkuslust“ genau richtig. In der zweiten Ferienwoche können die Kinder im Westpark in München dann zeigen was sie draufhaben – sei es akrobatisch in der Luft, beim Clown spielen oder auch auf den Stelzen. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen von 6 bis 14 Jahren und zwar unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder sprachlichen Möglichkeiten. Täglich ab 13 Uhr kann der kostenlose Spaß dann losgehen, und das sogar ohne Anmeldung. Das genaue Programm zum Festival findet ihr hier.