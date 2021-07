Die Stadt München ist zufrieden mit ihrem EM-Sicherheitskonzept. Die EM habe sich nicht als Pandemietreiber herausgestellt, so Gesundheitsreferentin Zurek. Trotz der Bilder im Fernsehen – vielen Zuschauern sei es wichtig gewesen, die Regeln einzuhalten. In München seien bisher nur zwei Personen nach einem Stadionbesuch positiv getestet worden – da die Spiele in München aber schon mehr als zwei Wochen zurückliegen, hätten sich weitere Fälle in der Statistik niedergeschlagen, so Zurek.