München: Zwei Brände gleichzeitig in Hochhaus

Ein Großaufgebot von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr war heute im Münchner Stadtteil Laim im Einsatz. Hier hat am frühen Morgen ein Auto in der Tiefgarage von einem Hochhaus gebrannt. Kurz nach der Ankunft haben die Einsatzkräfte aber gemerkt, dass es parallel auch noch in einer Küche im neunten Stock brennt. Das hat die Münchner Feuerwehr auf TOP FM Anfrage mitgeteilt. Beide Brände sind inzwischen gelöscht, verletzt worden ist wohl niemand. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

+++ Update +++

Beide Feuer sind gelöscht. Teilweise werden Einsatzkräfte von der Einsatzstelle herausgelöst und können zu ihren Wachen zurückkehren. Eine massive Verrauchung in der Tiefgarage erfordert den Einsatz von mehreren Hochleistungslüftern und Großlüftern. pic.twitter.com/JfYhpzn3P7 — Feuerwehr München (@BFMuenchen) October 28, 2021