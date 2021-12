Münchens Pendler stehen am meisten im Stau

Deutsche Pendler stehen wieder deutlich mehr im Stau. Eine Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix ergab in den untersuchten deutschen Städten hochgerechnet 40 Stunden Zeitverlust für typische Auto-Pendler im Jahr 2021. Das sind 14 Stunden mehr als 2020, teilte Inrix mit. Im vergangenen Jahr hatte Corona die Pendlerströme ausgebremst, jetzt hat der Verkehr wieder zugenommen und der Zeitverlust ist wieder fast so hoch wie vor der Pandemie. Am stärksten betroffen sind Pendler in München: Im Schnitt 79 Stunden verloren sie in diesem Jahr durch Staus auf dem Weg zur Arbeit.