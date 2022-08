In den Bädern der Münchner Stadtwerke kann sich nun noch besser abgekühlt werden – ab heute wird die Wassertemperatur gesenkt. Das Wasser in den Hallenbädern hat nun noch 26 und im Freien 22 Grad – in Kinderbecken bleibt es wärmer. Außerdem schließen ab heute auch alle zehn Saunen der Bäder bis auf weiteres. So wollen die Stadtwerke Energie sparen.