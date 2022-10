Der Christbaum am Münchner Marienplatz kommt heuer aus Hohenpeißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau. Dort steht die Tanne auf einem Privatgrundstück und muss sowieso gefällt werden, weil sie in eine Stromleitung hineingewachsen ist. In zwei Wochen wird sie gefällt und nach München gebracht.