Münchner Erden ab sofort per Lieferservice

Original Münchner Erde, direkt vor die Haustür. Ab heute gibts bei den Abfallwirtschaftsbetrieben hier in München einen neuen Lieferservice der besonderen Art: Geliefert wird feinste Münchner Erde. Die besteht aus dem Kompost der gesammelten Bioabfälle der Stadt. Regionaler geht es also nicht. Ab heute gibts die Erde nun auch als Lieferservice. Für 20 Euro Liefergebühr kann man sich maximal 15 Säcke, Blumen-, Pflanz- oder Bio-Erde liefern lassen. Das geht nicht nur in München, sondern auch im Umland bis raus nach Freising.