Abenteuer, Sport, Sprachen, Musik, Kunst oder Wissen. Ein vollgepacktes Programm für Kinder und Jugendliche bietet der Ferienpass hier in München. Das ist ein kleines Gutscheinheft, in dem Gutscheine zum Heraustrennen sind. Bis zum Ende der Sommerferien bietet der Ferienpass viele Tipps für aufregende Unternehmungen in und um München – egal ob Kino, Theater, Sport, Museen und weitere kreative Angebote. Das alles und viel mehr gibt es mit dem Münchner Ferienpass kostenlos oder zu stark ermäßigten Preisen. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre kostet der Pass 14 Euro – für die 15 – 17-Jährigen kostet er 10 Euro.

Hier der Link zum bestellen:

https://online.muenchen.de/ferienpass/