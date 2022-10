Münchner Ferienpass 2022/2023 kann gekauft werden

Es ist seit Jahren das Mittel gegen Langeweile in den Ferien: Ab sofort kann man in ganz vielen Rathäusern in Oberbayern und online wieder den Münchner Ferienpass kaufen. Von den Herbst- bis zu den Sommerferien bietet der kostenlosen oder ermäßigten Eintritt zu ganz vielen Attraktionen. Neu in diesem Jahr unter anderem: ein Hip-Hop-Kurs, eine Bibertour und ein Schmiede-Workshop. Den Ferienpass gibts für alle Kinder und Jugendlichen von sechs bis einschließlich 17 Jahren. Alle Infos findet ihr hier.