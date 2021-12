Münchner Forscher entwickeln Corona-Medikament

Durchbruch in der Corona-Forschung in München. Ein Team aus Wissenschaftlern verschiedener Unis haben ein neues Medikament gegen die Corona-Erkrankung Covid-19 entwickelt. Im Gegensatz zu den beiden anderen bisher in der EU zugelassenen Medikamenten setzt ihr Medikament auf das Spike-Protein des Virus. Durch einen neuen Wirkstoff kann das komplett blockiert werden. Die Folge: Die Zellen infizieren sich nicht mehr mit dem Coronavirus. Bei den bisherigen Corona-Varianten klappt das schon sehr gut, zu Omikron starten jetzt die ersten Versuche. Ab nächstem Jahr sollen dann die klinischen Studien starten.