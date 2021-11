In dem Maßnahmenpaket, das ab morgen gelten soll, ist auch eine Sperrstunde ab 22 Uhr vorgesehen. Zwei Münchner Gastronomen wollen jetzt dagegen klagen: Neben der Restaurantkette L’Osteria hat das auch der Inhaber des Little London im Tal und Gründer der Ketten Sausalitos und Hans im Glück, Thomas Hirschberger, angekündigt. Sie werfen der Staatsregierung vor, die 22-Uhr-Grenze willkürlich gesetzt zu haben. Sobald die Regel in Kraft ist, wollen sie eine einstweilige Verfügung beantragen.