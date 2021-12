Münchner Händler hoffen auf viele Weihnachtseinkäufer trotz 2G

Die Einzelhändler hier in der Münchner Innenstadt sind skeptisch. Sie befürchten, dass durch die neue 2G-Regel im Einzelhandel deutlich weniger Menschen ihre Weihnachtseinkäufe in der Stadt erledigen. Und morgen ist dafür ein wichtiger Tag, schließlich sind es dann nur noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten. Die 2G-Regel stellt die Händler auch vor einige Herausforderungen. Der Kustermann am Viktualienmarkt zum Beispiel zählt als Baumarkt, ist also nicht davon betroffen, aber die Porzellan-Abteilung im Laden schon. Mitten im Laden wird also kontrolliert. Die Händler hoffen trotzdem, dass sich die Münchner die Einkaufslaune deshalb nicht verderben lassen.