Münchner Hallenbäder werden wieder wärmer

Ab dem 17. Februar wird das Bahnen-Ziehen und Planschen in den städtischen Hallenbädern in München wieder angenehmer. Dann stoppen die Münchner Stadtwerke die Energie-Sparmaßnahmen. Auch der Sauna-Betrieb läuft pünktlich zu den Faschingsferien wieder an.

Die Beckentemperatur wird in allen Hallenbädern – außer im gasbeheizten Michaelibad – wieder auf die Normaltemperaturen eingestellt, die vor den Energieeinsparungsmaßnahmen galten.

– außer im gasbeheizten Michaelibad – wieder auf die eingestellt, die vor den Energieeinsparungsmaßnahmen galten. Die Saunen an allen Standorten (außer im Dantebad und im nach dem Brand weiterhin geschlossenen Prinzregentenbad) öffnen wieder.

Damit der Bäder–Bereich weiterhin sein Ziel und zugleich die bundespolitische Empfehlung er-

reicht, in diesem Winter rund 20 % Energie einzusparen, bleibt das Dante–Winterwarmfreibad geschlossen und beim Michaelibad wird die aktuell niedrigere Wassertemperatur beibehalten.