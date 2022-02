Münchner Isarrettung sammelt Spenden für den Nachwuchs

Wenn hier in München jemand in der Isar in Not gerät, dann kommen die Ehrenamtlichen von der Wasserwacht. Damit die Isarretter das aber auch in Zukunft machen können, gibt es hier auch eine große Jugendgruppe. Die 80 Jungen und Mädchen brauchen jetzt aber dringend neue Ausrüstung, wenn im Frühjahr die Übungen wieder losgehen. Deshalb haben die Ehrenamtlichen eine Spendenaktion gestartet. Fünftausend Euro sollen die 20 Schutzwesten und Neoprenanzüge kosten, mehr als dreitausend sind schon zusammengekommen. Noch bis Anfang März kann man die Wasserretter hier unterstützen.