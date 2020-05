Münchner nach Radtour vermisst

Ein 57-Jahre alter Münchner wird nach einer Radtour im Raum Rosenheim vermisst. Er hatte vor zehn Tagen mittags noch ein Bild von einem Gedenkstein nahe Pfaffenhofen am Inn gepostet. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Tage später entdeckte die Polizei das abgesperrte Fahrrad am Bahnhof in Schechen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung:

57 Jahre alt, ca. 187 cm groß, ca. 100 kg schwer, äußerlich jüngere Erscheinung, stämmige Figur, dünnes, etwas schütteres, braunes Haar mit Geheimratsecken, braune Augen und trägt meistens mit Drei-Tage-Bart. Zur Bekleidung des Vermissten kann keine Aussage gemacht werden. Evtl. führt er eine blaue Fahrradtasche mit sich, die sich am aufgefundenen Fahrrad nicht mehr befand.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.