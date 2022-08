Münchner OB macht Aufenthaltsqualität zur Chefsache

Welchem Platz hier in München würden ein paar Pflanzen guttun? Oder welcher Spielplatz muss dringend mal erneuert werden? München will die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigern und das macht Oberbürgermeister Dieter Reiter zur Chefsache. Ab sofort können sich Bürger per Mail persönlich an sein Büro wenden, wenn sie Vorschläge oder Ideen haben. Reiter verspricht, dass er dann auch persönlich vorbeischaut und mit den Bürgern ihre Ideen bespricht. Der Kontakt direkt ins Büro des Oberbürgermeisters ist frag-reiter@muenchen.de!