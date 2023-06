Plötzlich knallen zwei Pistolenschüsse durch die Nacht. In München hat die Polizei einen 24- jährigen festgenommen. Er wird als Täter für mehrere Sexualdelikte verdächtigt. Weil der junge Mann noch fliehen wollte, hat einer der Polizisten zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben. Kurzzeitig konnte ihnen der 24- jährige trotzdem entwischen. Er wurde dann aber nach kurzer Zeit von den Beamten in einem Gebüsch versteckt gefunden.