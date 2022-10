Münchner Polizei hebt Telefonbetrüger in der Türkei aus

Großer Fahndungserfolg für die Polizei in der Türkei und in München. Jahrelang haben sie gemeinsam ermittelt. Am Wochenende haben sie jetzt in der Türkei insgesamt 30 Personen festgenommen. Sie sollen zu einer Bande von Telefonbetrügern gehören. Ihre Opfer kamen vor allem aus München. Via Telefon haben sich die Betrüger als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben und so mehr als zwei Millionen Euro erbeutet. Mit den Festnahmen ist jetzt wohl die letzte große Telefon-Betrüger-Organisation in der Türkei zerschlagen worden. Die Münchner Polizei hofft deshalb, dass jetzt die Zahl der Telefon-Betrügereien in Oberbayern zurückgeht.