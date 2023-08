Münchner S-Bahn-Stammstrecke 10 Tage lang gesperrt

Auf Pendler kommen in den Sommerferien zehn harte Tage zu. Am Isartor werden Weichen erneuert und gleichzeitig wird in Laim für die zweite Stammstrecke gebaut. Deshalb fahren von Freitag, 11. August (22:30 Uhr) bis Montag, 21. August (4:40 Uhr) keine S-Bahnen auf der Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof gibt es einen Schienenersatzverkehr. Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof sollen Fahrgäste auf die U-Bahn-Linie 5 und die Tramlinie 19 ausweichen, die beide entsprechend häufiger fahren.

So fahren die S-Bahnen während der Baustelle:

S1 : Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof Gl. 20-26 und fahren von/bis Moosach ohne Halt, teilweise beginnen/enden die Züge in Feldmoching

Züge in/aus Richtung Petershausen beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt

Züge in/aus Richtung Altomünster fahren zwischen Dachau und Altomünster nach Fahrplan

Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing

Züge in/aus Richtung Trudering/Haar fallen am Wochenende und am 15.8. zwischen Pasing und Trudering/Haar aus.

Züge in/aus Richtung Trudering/Haar beginnen/enden am 14.8. und 16.-18.8. am Ostbahnhof und fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus

Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing

Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Wochenende und 15.8. in Giesing bzw. in Perlach

Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am 14.8. und 16.-18.8. am Ostbahnhof

Züge in/aus Richtung Flughafen/Airport beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 5-10 und fahren von/bis Ostbahnhof ohne Halt, kein Halt am Leuchtenbergring

In der Nacht Montag/Dienstag, 14./15. August (23:45 bis 4:40 Uhr) finden gleichzeitig Stellwerksarbeiten auf der S4, S6 und S8 statt und es besteht zwischen Pasing und Geltendorf/Tutzing/Herrsching Schienenersatzverkehr.