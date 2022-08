Münchner S-Bahn sucht Klima- und Umweltschutz-Projekte

Wer hat das beste Umwelt- oder Klimaschutzprojekt in Oberbayern? Das sucht gerade die Münchner S-Bahn. Getreu der Idee “S-Bahn fahren schützt das Klima”, will die S-Bahn grünen Projekten unter die Arme greifen. Bis Mitte September können Vereine, Verbände oder Organisationen ihre Projekte einreichen. Voraussetzung: Sie sollen das Leben in Oberbayern grüner machen und im Einzugsbereich der S-Bahn liegen. Außerdem sollten sie innerhalb eines Jahres realisiert werden. Dem Sieger winken 20 Tausend Euro Unterstützung.

Projektideen könnt ihr per Mail an s-bahn-muenchen@deutschebahn.com schicken. Jedes Konzept soll diese Punkte enthalten:

Beschreibung und Ziel des Engagements

Bezug des Projekts zur S-Bahn München

Beschreibung der Akteure und ihrer Rollen im Projekt

Informationen über die Zielgruppe des Projektes

Angabe von bereits vorhandenen Partnern und Förderern

Beispiele für gemeinsame Aktionen und Einzelmaßnahmen

Weitere Infos findet ihr hier.