Münchner SiKo – Diese Einschränkungen gibt es

Welche Einschränkungen gibt es bei öffentlichen Nahverkehr?

Aufgrund der Sperrungen werden allerdings die Trambahnlinien 19 und 21 von Freitag 06 Uhr bis Sonntag 16 Uhr unterbrochen bzw. umgeleitet.

Die Tram 19 und die NachtTram N19 werden zwischen Hauptbahnhof Süd und Maxmonument über Sendlinger Tor und Isartor umgeleitet. Aufgrund der Umleitung entfallen die Haltestellen Hauptbahnhof, Lenbachplatz, Theatinerstraße, Nationaltheater und Kammerspiele. Am Karlsplatz (Stachus) und am Maxmonument hält die Tram an den Haltepositionen der Linie 16.

Die Tram 21 wird während der Sicherheitskonferenz zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz unterbrochen. Die Haltestellen Lenbachplatz, Theatinerstraße, Nationaltheater, Kammerspiele, Maxmonument und Maximilianeum entfallen. Zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz können Fahrgäste die U-Bahn nutzen.

Welche Demonstrationen gibt es?

Wie zu jeder Sicherheitskonferenz gibt es auch dieses Jahr Gegendemonstrationen. Besonders drei Kundgebungen nehmen heuer viel Raum ein.

Die größte ist die Anti-Siko-Demo des „Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz“ mit tausenden Teilnehmer. Diese beginnt am Samstag um 13 Uhr am Stachus und zieht danach über den Lenbachplatz, Maximiliansplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus, Brienner Straße, Odeonsplatz, Residenzstraße, Max-Joseph-Platz und Dienerstraße zum Marienplatz zur Abschlusskundgebung um 15 Uhr. Eine zweite Route führt durch die Fußgängerzone zum Marienplatz. Während der Demo wird es zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Außerdem demonstriert das Bündnis „München steht auf“, eine Gruppierung aus der Querdenker-Szene, am Samstag auf dem Königsplatz.

Am Odeonsplatz findet am Samstag eine pro-ukrainische Kundgebung statt. Hier sollen auch der ukrainische Außenminister Kuleba und der ukrainische Botschafter in Deutschland Makejew auftreten.

Die Stadt sorgt zwar dafür, dass sich die einzelnen Demonstrationen nicht begegnen. Trotzdem bereitet sich die Polizei auf mögliche Zusammenstöße zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Demonstranten vor. Denn Konfliktlinien gibt es viele: Das „Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz“ ist gegen jeden Krieg, auch „München steht auf“ fordert Frieden. Die pro-ukrainische Demonstration hat sich dagegen die Forderung nach schweren Waffen für die Ukraine auf die Fahnen geschrieben.

Parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz findet am Freitag, 19 Uhr auch wieder die Münchner Friedenskonferenz als Gegenveranstaltung im Alten Rathaus statt.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Um für die Sicherheit der Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz zu sorgen, werden Tausende Polizeibeamte im Einsatz sein. Genaue zahlen hat die Polizei noch nicht mitgeteilt. In der Vergangenheit waren bis zu 4.000 Beamte im Einsatz. Dabei wird die Münchner Polizei von Beamten aus ganz Deutschland unterstützt. Außerdem wird es Absperrungen und Halteverbote rund um den Bayerischen Hof geben und über 1.000 Gullis werden verplombt. Dies sind jedoch alles nur Vorsichtsmaßnahmen, denn Erkenntnisse über eine konkrete Gefährdungslage oder beabsichtigte Störungen liegen zurzeit nicht vor.

Was ist die Münchner Sicherheitskonferenz überhaupt?

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist das erste Mal 1963 als sogenannte Münchner Wehrkundetagung abgehalten worden. Unter dem Motto „Frieden und Dialog“ treffen Politiker, Diplomaten, Wissenschaftler und Militärs zusammen, um über aktuelle Themen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu diskutieren. Kritiker monieren, dass auf der Konferenz viele Rüstungsfirmen vertreten sind und deshalb überhaupt kein Interesse an Frieden bestehe.