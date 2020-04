Münchner Stadtrat berät über Fußball-EM 2021

Der Münchner Stadtrat will an diesem Mittwoch entscheiden, ob die Stadt auch im nächsten Jahr Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft ist. Bei der um 9 Uhr beginnenden Sitzung, die nicht öffentlich ist, wird Sportreferentin Beatrix Zurek laut Tagesordnung ihren Vorschlag vorlegen. Zuletzt hatte sich die Stadt nicht festgelegt, ob sie nach der Verschiebung des Turniers um ein Jahr wegen der Corona-Pandemie ein zweites Mal zur Verfügung steht. Die Europäische Fußball-Union UEFA plant die EM vom 11. Juni bis 11. Juli 2021. Ursprünglich waren in München drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale vorgesehen.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprach sich eine klare Mehrheit der Deutschen für Spiele in Bayern aus. 55 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich München als einen der Austragungsorte wünschen. Nur 17 Prozent waren dagegen, 28 Prozent enthielten sich der Antwort.