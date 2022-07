Münchner Tal wird zur Fußgängerzone

Noch in diesem Jahr soll das Münchner Tal in eine Fußgängerzone umgewandelt werden. Das hat der Stadtrat heute beschlossen. Das bedeutet: Weniger Parkplätze, weniger Autos und dafür mehr Abstellflächen für Fahrräder und mehr Grün. Im ersten Schritt sollen aber nur die Parkplätze wegfallen – die Fahrbahn selbst bleibt erstmal bestehen. Grund dafür ist die Baustelle der zweiten S-Bahn-Stammstrecke – die Lkws müssen durch das Tal fahren um zur Baustelle hinter zum Rathaus zu kommen. Vom normalen Autoverkehr will die Stadtratskoalition das Tal aber zumindest soweit möglich freimachen. Vor allem den Parksuchverkehr zwischen Altem Rathaus und dem Isartor will sie verhindern. Ursprünglich sollte die Fußgängerzone ja erst kommen, wenn die zweite S-Bahn-Stammstrecke fertig ist. Bis vorraussichtlich 2037 will der Stadtrat aber nicht mehr warten.