Münchner Tiermedizinstudenten ziehen blank

Sie lassen den Kittel fallen, die Tiermedizin-Studentinnen und -Studenten hier an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Denn schon zum dritten Mal gibt der Abschlussjahrgang einen Kalender heraus. Den gibt es heuer sogar in zwei Versionen, einmal nur Mädels und einmal haben auch die Jungs alle Hüllen gefallen lassen. Und das Ganze auch noch für einen guten Zweck: Denn die Einnahmen gehen an einen Katzenschutzverein in der Eifel und einen Gnadenhof in NRW. Wer Interesse am hüllenlosen Tiermediziner-Kalender der LMU hat, der kann den hier bestellen.

