Museum Fürstenfeldbruck sucht Exponate zu 50 Jahre Olympia

Heuer ist großes Jubiläum in Oberbayern: 50 Jahre Olympische Spiele in München. Die ganze Region hat von dem Aufschwung profitiert, den die Spiele gebracht haben. Auch das Museum hier in Fürstenfeldbruck widmet deshalb dem Thema Olympia eine Sonderausstellung. Im Juli soll es losgehen, aber noch fehlen Ausstellungsstücke. Und die sollen von den Menschen selbst kommen. Das Museum bittet deshalb darum, noch mal im Keller oder auf dem Dachboden nachzuschauen und Erinnerungsstücke für die Ausstellung zu verleihen.

Kontakt zum Museum: Museum Fürstenfeldbruck im Kloster Fürstenfeld, Fürstenfeld 6, Telefon 08141 / 611 313, E-Mail: museum@fuerstenfeldbruck.de