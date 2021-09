Musik aus dem Lockdown: Elton John kündigt neues Album an

Im Lockdown wird manch einer erst so richtig kreativ. Sir Elton John gehört auf jeden Fall dazu. Er musste Corona-bedingt seine „Farewell Yellow Brick Road“-Tour absagen. Und durch die Zwangspause ist ein neues Album entstanden, wie der englische Superstar jetzt angekündigt hat. Bei „The Lockdown Sessions“ ist der Name Programm. Alle Songs wurden unter Corona-Bedingungen produziert. Dabei war Elton John aber nicht alleine, sondern hat sich Unterstützung von allerhand aktuellen Chartgrößen gesucht, darunter Nicki Minaj und Miley Cyrus. Eine erste Single zusammen mit der britischen Sängerin Dua Lipa ist ein erster Vorgeschmack. Das komplette Album kommt dann ab 22. Oktober in die Plattenläden.

Und so klingt die Single „Cold Heart“ von Elton John und Dua Lipa: