Musik- und Lichtershow im Weihnachtshaus Hohenlinden

31 Tausend Lichter, die rhythmisch im Takt zu Weihnachtsmusik eine bombastische Lightshow zaubern. Das Weihnachtshaus „Heartlights of Christmas“ hier in Hohenlinden ist ein echtes Erlebnis. Zu jedem Lied ist von Hand eine Lichtershow programmiert. Für drei Minuten Musik dauert das etwa 14 Stunden. Die Idee dazu kommt aus den USA. Seit 2009 gibt es sie auch hier in Hohenlinden. Die Show selbst ist kostenlos, es werden aber Spenden für herzkranke Kinder gesammelt. Die Show erleben könnt ihr täglich von 17 bis 21 Uhr, Corona-konform kann man die Show auch kontaktlos starten.