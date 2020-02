MVG Rad: 2 Millionen Ausleihen in Stadt und Land

Das Mietradsystem MVG Rad hat die 2-Millionen-Marke geknackt. Isabel Fröhler war mit ihrer Ausleihe in Garching die zweimillionste Mieterin. Seit fast zwei Jahren nutzt sie so gut wie täglich die Räder der MVG, sagt die 19-jährige Studentin. Das MVG-Rad-Team hat ihr deshalb einen Blumenstrauß und ein Jahrespaket für MVG Rad übergeben. Zwei Millionen Fahrten sind zwei Millionen gute Taten für das Klima in unserer Stadt, sagen die Verantwortlichen. Seit dem Start im Herbst 2015 hat die MVG das Mietradsystem in München stetig ausgebaut, seit 2018 auch im Landkreis: Heute besteht MVG Rad aus insgesamt 300 Stationen in der Stadt sowie in 21 umliegenden Gemeinden des Landkreises München. Insgesamt stehen 4.400 Fahrräder zur Verfügung. Pro Tag finden bis zu 7.000 Ausleihen statt. Zu den Hauptnutzern des Mietradsystems zählen Studierende und Pendler.