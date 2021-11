MVG-Radstation in Gauting und Gilching

Es ist so weit. Das Mietradsystem der MVG kommt auch im Landkreis Starnberg an. In Gauting und Gilching gehen heute insgesamt gleich fünf Stationen in Betrieb. Dadurch sollen mehr Pendler überzeugt werden, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, wenn sie die letzten Meter auch noch schnell mit einem Mietrad zurücklegen können. Die Räder können an allen Stationen, also auch in München, zurückgegeben werden. Um sie auszuleihen, braucht man entweder die App „MVG more“ oder „MVGO“ auf dem Handy.