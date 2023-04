Das 49 Euro Deutschlandticket steht in den Startlöchern, ab dem 01. Mai geht’s los. Eigentlich konnte man das neue Ticket aber nur noch bis zum 25. April im Abo für den Monat Mai kaufen. Weil die Nachfrage aber so hoch war, verlängert die MVG in München jetzt die Online Bestellfrist. Wer noch keins hat, der kann es sich noch bis Sonntag, den 30. April hier kaufen. Bis jetzt haben das schon rund 170.000 Menschen getan.