Was steckt wohl in meiner Überraschungstüte? Heute findet wieder eine große Online-Versteigerung der MVG statt. Dabei werden Fundsachen aus den Münchner U-Bahnen, Bussen oder Trams versteigert. Die MVG packt dann Schmuck, Handys, oder auch zurückgelassene Kleidung in Überraschungstüten und Koffer, die dann gekauft werden können. Den Link zur Online-Auktion findet ihr hier.