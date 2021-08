Wichtige Änderung bei den Öffis in München. Fahrgäste können ab dieser Woche auch an den Automaten in Trambahnen und Bussen Wochen- sowie Monatsmarken kaufen. Das hat die MVG heute mitgeteilt. Und an den Automaten der neuesten Generation kann man sogar einfach den Barcode der alten Zeitkarte scannen und dann wird automatisch die Folgekarte ausgewählt.